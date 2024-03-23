Красногорск, 23 марта, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Разбор зрительного зала в «Крокус Сити Холле», в котором в результате теракта произошло частичное обрушение перекрытий, будет продолжаться весь день. Об этом 23 марта сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в Telegram-канале.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Утром они приступили к разбору самой сложной части — зрительного зала, там частично обрушились перекрытия. Работы будут вестись в течение всего дня», — написал он.

Глава региона также пообещал информировать о ходе этих работ.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта группа вооружённых людей в камуфляже ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл», в котором должен был состояться концерт группы «Пикник», и открыла стрельбу.

Затем в здании произошёл взрыв и начался пожар, площадь которого, по данным МЧС, составила 12,9 тысячи квадратных метров. Распространение огня удалось локализовать.

По информации Следственного комитета России, в результате теракта погибли более 60 человек. В минздраве Московской области уточнили, что количество пострадавших при теракте возросло до 145 человек. После теракта следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 205 УК РФ («Террористический акт»).