Наступивший, 759-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован новыми попытками Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа. Не обошлось без человеческих жертв.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«У нас выдалось тяжёлое утро. Беспилотные летательные аппараты атаковали два муниципалитета — Старооскольский округ и Чернянский район. В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены», — сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

О том, что в ночь на 23 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских дронов, известило ранее Минобороны.

По пять вражеских беспилотников было сбито над территориями Брянской и Белгородской областей. Ещё по одному БПЛА ВСУ направляли в сторону Воронежской и Саратовской областей.

Ранее оборонное ведомство опубликовало кадры из населённого пункта Сподарюшино Белгородской области, где подразделениями группировки прикрытия государственной границы была сорвана попытка украинских террористических формирований осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации.

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О том, как действовали российские военные, рассказал командир взвода Александр.

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Он, в частности, отметил, что после напряжённых боёв противник захотел сдаться, ползком добираясь до позиций российских бойцов. Но прилетел вражеский дрон «Баба-яга» и скинул три мины на своих же сослуживцев.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.