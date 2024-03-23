Москва, 23 марта, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под сценическим псевдонимом SHAMAN, заявил о готовности оплатить похороны погибших и лечение пострадавших при теракте в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Московской области. Об этом он сообщил в Telegram-канале в ночь на 23 марта.

Кадр из интервью для Станислава Ярушина Певец SHAMAN

«Все мы — одна большая семья. А в семье чужого горя не бывает. Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии», — говорится в сообщении.

По его словам, любые беды и напасти всегда сплачивали Россию и делали её только крепче и сильнее. Артист подчеркнул, что террористам не удастся сломить российский народ и в этот раз.

Как передавало ИА Регнум, теракт произошёл в пятницу вечером, 22 марта. Несколько вооружённых людей ворвались в ТРЦ «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. В здании раздался взрыв и вспыхнул крупный пожар, площадь которого, по информации МЧС России, достигла 12,9 тысячи квадратных метров. По данным Следственного комитета Российской Федерации, число погибших превысило 60 человек. В министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что количество пострадавших возросло до 145 человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 205 УК РФ («Террористический акт»).