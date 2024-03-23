Зейский район, Амурская область, 23 марта, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Бурение третьей разведывательной скважины начали специалисты на шахте «Пионер» в Приамурье, где под завалами находятся 13 горняков. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

DariuszSankowski Шахта

На место ЧП прибыла четвёртая буровая установка, это позволит ускорить работы. К спасательной операции на шахте рудника «Пионер» привлечены лучшие специалисты страны.

Губернатор региона Василий Орлов провёл очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. За прошедшую ночь из завала вывезено 63 куб. метра грунта, в одну из трёх водоупорных перемычек залито 50% бетона. Работы на шахте идут круглосуточно.

Первая скважина пробурена на глубину 160 метров из необходимых 262 метров, вторая — на 62 метра из 205 метров. Горнорабочие, по последним данным, находятся на глубине 147 метров. При этом точное место, где могут находиться шахтёры, установить не удалось.

Ранее ИА Регнум сообщало, что грунтовые воды перестали поступать на аварийный участок рудника «Пионер», работа насосов приостановлена. С аварийного участка рудника откачали 1,22 тысячи кубических метров поступающих грунтовых вод.

Первую скважину бурят непосредственно к тому месту, где, предположительно, находятся люди. Вторая свяжет спасателей с горизонтом шахты. В скважины опустят доставленные из Новокузнецка специальные камеры. Спасатели убирают из шахты горную породу, откачивают воду.

Авария на шахте «Пионер» в Зейском районе Амурской области произошла вечером 18 марта. Обрушилось более 190 тысяч кубометров горной породы. При этом 13 горняков оказались заблокированными в шахте на глубине 120 метров. Связь с ними установить не удалось.