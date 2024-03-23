Красногорск, 23 марта, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Горящую крышу здания «Крокус Сити Холла» продолжают тушить пожарные в подмосковном Красногорске. Об этом 23 марта сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

Территория рядом со зданием перекрыта, по её периметру выставлено оцепление. Пожарные на подъёмниках продолжают тушение пожара. Возле места теракта много представителей экстренных служб и сотрудников полиции.

Верхние этажи торгового центра полностью уничтожены огнём.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вертолёты МЧС России, задействованные в тушении пожара в «Крокус Сити Холле», завершили работу. Место происшествия также покинули вертолёты санитарной авиации, которые были задействованы в транспортировке пострадавших.

Пожар в «Крокус Сити Холле» локализован, площадь локализации не уточняется. Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара. Немногим ранее сообщалось, что площадь распространения огня на месте пожара достигла 12,9 тыс. кв. метров. МЧС нарастило группировку, задействованную на тушении пожара в «Крокус Сити Холле». В тушении пожара задействовано более 320 человек и свыше 130 единиц техники.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что медики завершили основную работу по экстренной помощи пациентам, пострадавшим в результате теракта. Он отметил, что врачи продолжают работу с пострадавшими, состояние которых оценивается как наиболее тяжёлое.