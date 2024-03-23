Москва, 23 марта, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Вертолёты МЧС России, задействованные в тушении пожара в «Крокус Сити Холле», завершили работу. Об этом утром 23 марта сообщило агентство ТАСС.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации источника, место происшествия также покинули вертолёты санитарной авиации, которые были задействованы в транспортировке пострадавших.

Ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что медики завершили основную работу по экстренной помощи пациентам, пострадавшим в результате теракта. Он отметил, что врачи продолжают работу с пострадавшими, состояние которых оценивается как наиболее тяжёлое.

Как передавало ИА Регнум, теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошёл вечером 22 марта. Группа вооружённых людей в камуфляже открыла стрельбу, после чего в комплексе вспыхнул пожар. По данным МЧС России, площадь распространения огня достигла 12,9 тысячи квадратных метров. Всего в тушении пожара было задействовано более 320 человек и свыше 130 единиц техники, в том числе три вертолёта.