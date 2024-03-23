Москва, 23 марта, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Бывший вице-президент Crocus Group и сын владельца компании Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших при теракте в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Московской области. Об этом он написал на свой странице в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, запрещённой и признанной в России экстремистской организации).

Известия/Александр Казаков Эмин Агаларов

«Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с ужасными событиями в «Крокус Сити Холле». Этот теракт — страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, теракт в концертном зале ТРЦ «Крокус Сити Холл», куда на концерт группы «Пикник» пришли зрители, произошёл в пятницу вечером, 22 марта. По данным оперативных служб, количество нападавших было от двух до пяти человек. Предположительно, нападавшие были вооружены автоматами Калашникова, один из которых был обнаружен на месте преступления сотрудниками Следственного комитета России.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»).

Как сообщили в СК России, число погибших превысило 60 человек. В ночь на 23 марта Главное управление МЧС РФ обнародовало список из 99 граждан из Москвы и Московской области, получивших ранения в результате теракта.