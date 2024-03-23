Москва, 23 марта, 2024, 05:28 — ИА Регнум. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, отвечая на вопрос журналистов о том, что стало с террористами, атаковавшими «Крокус Сити Холл», заявила, что это преждевременная информация.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Пока это преждевременная информация», — сказала она.

Ранее Telegram-канал «112» написал, что после теракта в «Крокус Сити Холле» полицейские разыскивают автомобиль «Рено Логан» белого цвета. Машина якобы имеет номера Тверской области. Кроме того, они искали серый автомобиль «Рено Флюенс», номер был известен лишь частично.

СК России опроверг информацию о том, что на теле одного из погибших в результате теракта якобы обнаружили взрывное устройство. В Следственном комитете также уточнили, что террористы, совершившие вооружённое нападение в «Крокус Сити Холле», были вооружены автоматами Калашникова и имели большое количество боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько человек ворвались в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и устроили там стрельбу. Также в здании начался пожар.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». В ведомстве также уточнили, что число погибших при атаке превысило 60 человек. В министерстве здравоохранения Подмосковья заявили, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 145 человек.