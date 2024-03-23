Москва, 23 марта, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Мобильные операторы «Мегафон», «Билайн», МТС и Tele2 обнулили плату за звонки на телефоны горячих линий в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», сообщили журналистам в пресс-службах указанных компаний. Об этом пишет ТАСС.

Pxhere.com Мобильный телефон

Ранее служба «Яндекс. Такси» сделала бесплатными все поездки из района, где находится «Крокус Сити Холл». В департаменте транспорта Москвы, сообщили что в первые минуты после начала стрельбы сервис ввёл повышенный коэффициент на услуги, однако после работы вместе со столичным правительством удалось принять меры по его снижению.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошла стрельба и прогремел взрыв. Огонь открыли люди в камуфляже, которые с автоматами ворвались в здание ТРЦ.

После этого вспыхнул пожар, охвативший площадь в 12,9 тыс. кв. метров, и обваливалась кровля. Распространение огня смогли локализовать. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

По данным ведомства, число погибших в результате атаки превысило 60 человек и их количество может увеличиться. В минздраве Подмосковья, в свою очередь, проинформировали о том, что число людей, пострадавших при теракте, составило 145.

Департамент здравоохранения Москвы открыл горячую линию для родственников пострадавших.