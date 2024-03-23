Москва, 23 марта, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил благодарность врачам, которые помогают пострадавшим после теракта в «Крокус Сити Холле» в Химкинской больнице.

Иван Шилов ИА Регнум

«Хочу вас обнять и поблагодарить. Вы большие молодцы — спасаете жизни», — обратился к медикам глава региона, находясь в стенах стационара.

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Химкинскую больницу, куда доставили пострадавших в «Крокусе», также посетили зампред правительства РФ Татьяна Голикова и глава минздрава России Михаил Мурашко.

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Всего в стационарах находятся сейчас 115 пострадавших от теракта: 110 взрослых (60 в тяжелом состоянии) и пятеро детей (один тяжелый).

Непосредственно в Химкинскую больницу доставили шестерых пациентов, получивших тяжёлые увечья.

«Четыре человека в реанимации, двое — в операционной», — сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в подмосковном «Крокусе» случился вечером 22 марта, когда туда пришли зрители, чтобы посмотреть концерт группы «Пикник». По данным Следственного комитета, число погибших превысило 60 человек. Ещё около 145 получили ранения. Число жертв теракта может увеличиться, отметила пресс-служба ведомства.