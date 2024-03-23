Красногорск, 23 марта, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Мобилизация медиков для оказания помощи раненным в результате теракта в «Крокус Сити Холле» произошла в считаные минуты. Такое заявление сделал 23 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с журналистами.

Государственная дума России Михаил Мурашко

«Необходимо отметить, что усиление произошло фактически в считаные минуты. Все специалисты, находящиеся на дежурстве, были мобилизованы и привлечены те, кто находились на дежурстве на дому, и те, которые находились вне смены, поэтому практически полные коллективы вышли для оказания медпомощи», — подчеркнул глава Минздрава.

Мурашко уточнил, что дополнительно в состоянии готовности находились все федеральные медицинские центры и больницы Москвы и Московской области.

В свою очередь, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что медицинские работники из других регионов страны были готовы оказать помощь медикам Москвы и Подмосковья, в том числе при необходимости выслать медицинские бригады.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказала вице-премьер России Голикова, практически все операции, в которых нуждались госпитализированные в результате теракта в «Крокус Сите Холле», проведены, тяжелые пациенты переведены в реанимации.

В свою очередь, глава Минздрава Мурашко подтвердил, что медики завершили основную работу по экстренной помощи пациентам, пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

По данным главы Минздрава Мурашко, 60 пострадавших в результате теракта, находятся в тяжёлом состоянии. После теракта были госпитализированы 115 человек, в том числе пятеро детей, более 30 человек обратились за амбулаторной помощью, отметил министр.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что дети, пострадавшие в результате теракта в «Крокус Сити Холле», находятся в состоянии средней степени тяжести.