Красногорск, 23 марта, 2024, 04:25 — ИА Регнум. Медики завершили основную работу по экстренной помощи пациентам, пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил 23 марта журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

«Все основные мероприятия по экстренной помощи завершены, продолжается работа именно с тяжелыми пациентами, всё переходит в такой стабильный режим», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что врачи стабилизируют состояние пострадавших и продолжают работу с пациентами, состояние которых оценивается как наиболее тяжелое.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько вооружённых людей ворвались в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и устроили там стрельбу. Также в здании начался пожар.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». В ведомстве также уточнили, что число погибших при атаке превысило 60 человек. В министерстве здравоохранения Подмосковья заявили, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 145 человек.

При этом Михаила Мурашко отметил, что 60 взрослых и один ребёнок находятся в тяжёлом состоянии. С главой Минздрава РФ провёл беседу президент России Владимиру Путин, которому доложили о помощи пострадавшим при теракте.