Москва, 23 марта, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пожелал пострадавшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» выздоровления, а также выразил благодарность врачам, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы с (министром здравоохранения. — Прим. ред.) Михаилом Альбертовичем (Мурашко. — Прим. ред.) доложили президенту о состоянии здоровья пациентов, президент пожелал всем выздоровления и благодарность врачам», — сказала Голикова журналистам.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Путин в ночь на 23 марта принял доклады руководителей ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии о ходе расследования теракта. Глава государства также провёл разговор с Голиковой, Мурашко и губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым. Они доложили о помощи пострадавшим в теракте. Глава МЧС Александр Куренков в свою очередь доложил президенту о мерах для спасения пострадавших.

Как сообщалось ранее, вечером 22 марта несколько человек ворвались в здание торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

Позднее СК сообщил, что число жертв теракта превысило 60 человек и может увеличиться. Шестьдесят взрослых, пострадавших в результате теракта, находятся в тяжёлом состоянии, отмечал Мурашко. После теракта были госпитализированы 115 человек, в том числе пятеро детей, более 30 человек обратились за амбулаторной помощью, отметил министр.

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В здании «Крокус Сити Холла» во время теракта прогремел взрыв, начался пожар. Областное управление МЧС сообщило, что пожару присвоили повышенный ранг сложности. Площадь пожара составила до 3 тыс. квадратных метров, началось частичное обрушение кровли. Около 01:00 мск 23 марта министерство сообщило о локализации пожара.