Москва, 23 марта, 2024, 03:29 — ИА Регнум. Главы Федеральной службы безопасности (ФСБ), Следственного комитета (СК), Министерства внутренних дел (МВД) и Росгвардии доложили президенту Российской Федерации Владимиру Путину о ходе расследования теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом в ночь на 23 марта сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

«Директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов доложили Путину о ходе расследования теракта в комплексе «Крокус Сити Холл», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, глава государства также провёл разговор с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьёвым по ситуации после теракта в «Крокус Сити Холле» и помощи пострадавшим. Кроме того, президент России заслушал доклад главы МЧС Александра Куренкова о мерах, предпринимаемых для спасения пострадавших.

В пятницу вечером, 22 марта, несколько вооружённых людей ворвались в ТРЦ «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. Как сообщили в Федеральной службе безопасности, в результате теракта погибли 40 человек. По информации министерства здравоохранения Московской области, количество пострадавших возросло до 145 человек. Следственный комитет Российской Федерации по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о случившемся в первые минуты после появления сведений о произошедшем. Глава государства дал все необходимые распоряжения.