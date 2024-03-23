Москва, 23 марта, 2024, 03:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл разговор с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, министром здравоохранения России Михаилом Мурашко и губернатором Андреем Воробьевым по ситуации после теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин

Члены правительства и глава Подмосковья доложили российскому лидеру о помощи пострадавшим.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что до Владимира Путина доводят оперативную информацию о теракте в «Крокус Сити Холле». Представитель президента также уточнил, что глава государства дал все необходимые распоряжения после того, как ему доложили о случившемся.

Вечером 22 марта несколько человек с автоматами ворвались в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу. В распоряжении ИА Регнум оказались кадры начала стрельбы в «Крокус Сити Холле». Запись сделал видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля.

Кроме того, на месте начался пожар, в результате которого обрушилась кровля. Огонь охватил площадь в 12,9 тыс. кв. м. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

По предварительной информации ФСБ РФ, при атаке погибли 40 человек. По информации минздрава Московской области, ещё 145 человек пострадали.