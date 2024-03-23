Москва, 23 марта, 2024, 03:17 — ИА Регнум. Глава МЧС Александр Куренков доложил президенту Владимиру Путину о мерах по спасению пострадавших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», а также об оказании всей возможной помощи пострадавшим, сообщил Кремль 23 марта.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Министр по чрезвычайным ситуациям Куренков доложил Путину о мерах, принятых для спасения людей, оказанию всей возможной помощи пострадавшим. Куренков отметил, что в этой работе принимали участие сотрудники специальных и силовых ведомств», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, президент также провёл разговор с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым. Они доложили главе государства о помощи пострадавшим в теракте.

Кроме того, Владимир Путин принял доклады руководителей ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии о ходе расследования теракта.

Как сообщалось ранее, вечером 22 марта несколько человек ворвались в здание торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. ФСБ сообщила, что, по предварительным данным, погибли 40 человек, пострадали 100. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

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Шестьдесят взрослых, пострадавших в результате теракта, находятся в тяжёлом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. После теракта были госпитализированы 115 человек, в том числе пятеро детей, более 30 человек обратились за амбулаторной помощью, отметил министр. Практически все операции, в которых нуждались госпитализированные в результате теракта в «Крокус Сите Холле», проведены, тяжелые пациенты переведены в реанимации, рассказала в свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова. Для родственников пострадавших открыта горячая линия.

В здании «Крокус Сити Холла» прогремел взрыв, начался пожар. Областное управление МЧС сообщило, что пожару присвоили повышенный ранг сложности. Площадь пожара составила до 3 тыс. квадратных метров, началось частичное обрушение кровли. МЧС заявило о наращивании группировки, задействованной на тушении пожара. Около 01:00 мск 23 марта министерство сообщило о локализации пожара.