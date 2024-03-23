Дамаск, 23 марта, 2024, 03:11 — ИА Регнум. С осуждением теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» выступило палестинское исламское движение сопротивления ХАМАС. В Telegram-канале его представитель выразил также соболезнования семьям погибших. Заявив о «полной солидарности с Россией в этом горе», ХАМАС пожелало скорейшего выздоровления раненым.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокусе» произошёл вечером 22 марта. В тот момент в здании находились люди, пришедшие посмотреть концерт группы «Пикник». Но злоумышленники начали расстреливать зрителей.

Корреспондент «РИА Новости», оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что ворвавшиеся через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок стреляли в упор и бросали зажигательные шашки. Кроме того, в концертном зале прогремел взрыв, спровоцировавший пожар.

По предварительным данным, убиты 40 человек. В больницы Москвы госпитализировали 80 из порядка 145 пострадавших. Около 60 получивших ранения взрослых находятся в тяжёлом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Департамент здравоохранения Москвы открыл горячую линию для родственников — 8-499-251-45-03.