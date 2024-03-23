К московской больнице № 67 прибыли автомобили СК России
Два автомобиля Следственного комитета РФ подъехали к московской больнице № 67
Москва, 23 марта, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Два автомобиля Следственного комитета России прибыли к московской больнице № 67 имени Л. А. Ворохобова, сообщают журналисты.
«Первая машина подъехала к городской клинической больнице около 02:20 по московскому времени, вторая заехала через 25 минут», — говорится в сообщении «РИА Новости».
В приемное отделение этого медицинского учреждения направился представитель ведомства.
Вечером 22 марта подмосковном Красногорске началась стрельба концертом в «Крокус Сити Холле». В здание ворвались вооружённые люди, которые открыли огонь.
В здании также вспыхнул пожар и обрушилась кровля. Пожару присвоили третий ранг сложности. Распространение огня смогли локализовать.
На парковке обнаружили автомобиль, на котором, вероятно, приехали лица, открывшие стрельбу. В связи с произошедшем возбудили уголовное дело о теракте.
По предварительным данным, в результате атаки погибли 40 человек. По данным минздрава Подмосковья, ещё 145 человек пострадали.