Москва, 23 марта, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Два автомобиля Следственного комитета России прибыли к московской больнице № 67 имени Л. А. Ворохобова, сообщают журналисты.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Первая машина подъехала к городской клинической больнице около 02:20 по московскому времени, вторая заехала через 25 минут», — говорится в сообщении «РИА Новости».

В приемное отделение этого медицинского учреждения направился представитель ведомства.

Вечером 22 марта подмосковном Красногорске началась стрельба концертом в «Крокус Сити Холле». В здание ворвались вооружённые люди, которые открыли огонь.

В здании также вспыхнул пожар и обрушилась кровля. Пожару присвоили третий ранг сложности. Распространение огня смогли локализовать.

На парковке обнаружили автомобиль, на котором, вероятно, приехали лица, открывшие стрельбу. В связи с произошедшем возбудили уголовное дело о теракте.

По предварительным данным, в результате атаки погибли 40 человек. По данным минздрава Подмосковья, ещё 145 человек пострадали.