Москва, 23 марта, 2024, 03:09 — ИА Регнум. В больницы Москвы госпитализировали 80 пострадавших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщил департамент здравоохранения столичной мэрии.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Опубликован список граждан, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения (по состоянию на 02:00, 23.03.2024)», — сказано в сообщении на сайте департамента.

В приведённом департаментом списке — имена 80 пострадавших.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько человек ворвались в здание торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. ФСБ сообщила, что, по предварительным данным, погибли 40 человек, пострадали 100. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

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Шестьдесят взрослых, пострадавших в результате теракта, находятся в тяжёлом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. После теракта были госпитализированы 115 человек, в том числе пятеро детей, более 30 человек обратились за амбулаторной помощью, отметил министр. Практически все операции, в которых нуждались госпитализированные в результате теракта в «Крокус Сите Холле», проведены, тяжелые пациенты переведены в реанимации, рассказала в свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова. Для родственников пострадавших открыта горячая линия.

В здании «Крокус Сити Холла» прогремел взрыв, начался пожар. Областное управление МЧС сообщило, что пожару присвоили повышенный ранг сложности. Площадь пожара составила до 3 тыс. квадратных метров, началось частичное обрушение кровли. МЧС заявило о наращивании группировки, задействованной на тушении пожара. Около 01:00 мск 23 марта министерство сообщило о локализации пожара.