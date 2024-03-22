Красногорск, 23 марта, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Донорской крови для пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» достаточно, сообщил 23 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Достаточное количество сегодня препаратов и крови», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Вице-премьер Татьяна Голикова при этом отметила, что, если люди хотят прийти в донорские пункты и сдать кровь, это только приветствуется.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько человек ворвались в здание торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. ФСБ сообщила, что, по предварительным данным, погибли 40 человек, пострадали 100.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3876225" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Шестьдесят взрослых, пострадавших в результате теракта, находятся в тяжёлом состоянии, сообщил Мурашко. После теракта были госпитализированы 115 человек, в том числе пятеро детей, более 30 человек обратились за амбулаторной помощью, отметил министр.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». О случившемся в первые же минуты было доложено президенту Владимиру Путину, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В здании «Крокус Сити Холла» прогремел взрыв, начался пожар. Областное управление МЧС сообщило, что пожару присвоили повышенный ранг сложности. Площадь пожара составила до 3 тыс. квадратных метров, началось частичное обрушение кровли. МЧС заявило о наращивании группировки, задействованной на тушении пожара. Около 1:00 мск 23 марта министерство сообщило о локализации пожара.