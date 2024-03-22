Москва, 23 марта, 2024, 01:31 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и выразил соболезнования близким погибших, направив соответствующие письмо президенту России Владимиру Путину.

Иван Шилов ИА Регнум

«С глубоким прискорбием узнали о бесчеловечном теракте… Трагедия болью отзывается в наших сердцах. Мы решительно осуждаем это жестокое, не имеющее оправданий преступление», — говорится в письме, текст которого в ночь на 23 марта опубликовали на официальном сайте ОДКБ.

Также Тасмагамбетов от себя лично и от Секретариата ОДКБ пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и выразил искренние соболезнования близким погибших в результате теракта.

Как передавало ИА Регнум, ранее в министерстве иностранных дел Белоруссии назвали стрельбу в «Крокус Сити Холле» чудовищным террористическим актом, которому не может быть каких-либо оправданий. В ведомстве отметили, что белорусское посольства в России находится в контакте с российскими правоохранительными органами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму, выразив соболезнования в связи с терактом в Московской области. По его словам, Ереван расценивает произошедшее как бесчеловечное преступление против мирных жителей.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» также осудили министерства иностранных дел Германии, Турции, Израиля, Колумбии и Греции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ведомство получает звонки с соболезнованиями от разных стран мира. Она призвала мировое сообщество решительно осудить этот теракт.

В пятницу вечером, 22 марта, несколько вооружённых людей ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. По данным Федеральной службы безопасности РФ, в результате теракта погибли 40 человек. Согласно последней информации Министерства здравоохранения Московской области, количество пострадавших возросло до 145 человек. Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «Теракт».