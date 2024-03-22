Красногорск, 23 марта, 2024, 01:44 — ИА Регнум. Мать девушки, которую террористы ранили в плечо и бедро, рассказала ИА Регнум, что дочери провели тяжёлую операцию. Женщина спешит обратно в больницу, чтобы быть рядом с родным человеком.

Иван Шилов ИА Регнум

33-летняя Диана Стебенькова оказалась среди пострадавших во время нападения террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл». Девушка получила два огнестрельных ранения и потеряла много крови. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Ровно через месяц у Дианы будет день рождения. ИА Регнум связался с мамой девушки, она рассказала, что врачи уже успели прооперировать её дочь.

«Дочери сделали операцию. Она сейчас находится в реанимации. Я её в сознании не видела. Я только из больницы домой за вещами приехала, и сейчас обратно в больницу», — сообщила 65-летняя Елена.

Женщина хочет быть рядом с Дианой, когда девушка придёт в сознание.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, 60 взрослых, пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», находятся в тяжёлом состоянии. После теракта были госпитализированы 115 человек, в том числе пятеро детей, более 30 человек обратились за амбулаторной помощью, отметил министр.

По предварительным данным, в здании «Крокус Сити Холла», где вечером 22 марта должен был состояться концерт группы «Пикник», погибли 40 человек, пострадали более 100. Площадь пожара после взрыва составила до 3 тыс. квадратных метров.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.