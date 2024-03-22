Красногорск, 23 марта, 2024, 01:16 — ИА Регнум. В связи с терактом в «Крокусе» губернатор Московской области Андрей Воробьёв рекомендовал гражданам в случае необходимости обращаться на горячую линию.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если ваши близкие пострадали или вы не можете с ними связаться, звоните по телефону горячей линии: 122-0», — сказал он.

По предварительным данным, в здании «Крокус Сити Холла», где вечером 22 марта должен был состояться концерт группы «Пикник», погибли 40 человек, пострадали 100. Площадь пожара после взрыва составила до 3 тыс. квадратных метров.

Как сообщало ИА Регнум, несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Редакции стали известны имена 18 пострадавших. В списке — 18 человек в возрасте от 20 до 65 лет.

Имена получивших ранение опубликовал также Telegram-канал «112». В этом списке — имена 32 человек в возрасте от 12 до 71 года. Отмечается, что некоторые люди получили ранения в ногу и в спину. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».