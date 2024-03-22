Красногорск, 23 марта, 2024, 00:58 — ИА Регнум. Досмотр парковок возле здания «Крокус Сити Холла» завершила Росгвардия. Об этом 22 марта сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») в своём Telegram-канале.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Как уточнил депутат, взрывчатых веществ и взрывных устройств на парковках не обнаружено.

«Проверка прилегающей территории продолжается. Задействованы мобильные комплексы «Аракс» и служебные собаки», — отметил Хинштейн.

Депутат выразил искренние соболезнования родным и близким всех пострадавших в трагедии и пожелал здоровья и скорейшего выздоровления раненым.

«Не сомневаюсь: террористы и их хозяева обязательно ответят за эти страшные злодеяния! И очень скоро!» — добавил Хинштейн.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным ФСБ, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, более 100 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошёл вечером 22 марта. Группа в камуфляже вошла в здание и начала стрелять из автоматов по людям. После этого в центре начался сильный пожар, в результате которого произошло обрушение кровли. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что теракт поражает цинизмом и жестокостью. Он потрясён тем, что произошло в «Крокус Сити Холле». Глава церкви также выразил соболезнования в связи с трагедией.