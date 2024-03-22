Ереван, 23 марта, 2024, 00:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил телеграмму президенту России Владимиру Путину, выразив соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, сообщила пресс-служба правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Уважаемый Владимир Владимирович, с искренней скорбью воспринял трагическую весть о террористическом акте в Москве, унесшем жизни невинных людей», — процитировала пресс-служба телеграмму.

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Пашинян подчеркнул, что Армения оценивает произошедшее как бесчеловечное преступление против мирных жителей и решительно осуждает его. Армения скорбит вместе с российским народом, отметил премьер-министр.

Как сообщало ИА Регнум, преступление в подмосковном центре осудили министерства иностранных дел Белоруссии, Германии и Турции. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что ведомство получает звонки с соболезнованиями от разных стран мира. Она призвала мировое сообщество решительно осудить теракт.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с терроризмом нужно бороться только решительными мерами. Политик не исключил, что к стрельбе в «Крокус Сити Холле» причастен киевский режим. Медведев заявил, что всех террористов нужно уничтожить, даже если это окажутся официальные государственные лица.