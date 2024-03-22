Красногорск, 23 марта, 2024, 00:24 — ИА Регнум. Очевидцы теракта в «Крокус Сити Холле» поделились подробностями произошедшего 22 марта в беседе с «Известиями».

Известия/Эдуард Корниенко

Мужчина и женщина рассказали, что отделались «лёгким испугом». У обоих осколочные ранения: женщина ранена в плечо, мужчина — в ногу. Как пояснила женщина, террористы стреляли им в спину.

«Добирались самостоятельно. Добрые люди подобрали нас и довезли», — добавила женщина.

«Спрятались внизу кресел, легли, потом сбежали из зала. Потом пошли в подвал. Спасибо охранникам, которые помогли эвакуироваться», — рассказал другой очевидец.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Министерство культуры России отменяет на ближайшие дни все массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошёл вечером 22 марта. Группа в камуфляже вошла в здание и начала стрелять из автоматов по людям. После этого в центре начался сильный пожар, произошло обрушение кровли. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что теракт поражает цинизмом и жестокостью. Он потрясён тем, что произошло в «Крокус Сити Холле». Глава церкви также выразил соболезнования в связи с трагедией.

По данным ФСБ, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, более 100 пострадали.

Как сообщил источник ИА Регнум, в теракте пострадали более 140 человек, в том числе несовершеннолетний. Госпитализация потребовалась 65 раненым, девять из них находятся в тяжёлом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.