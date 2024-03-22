Красногорск, 23 марта, 2024, 00:19 — ИА Регнум. После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» мог пропасть один из участников группы «Пикник». О том, что с музыкантом потеряна связь, ТАСС сообщил директор группы.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошёл вечером 22 марта. Группа в камуфляже вошла в здание и начала стрелять из автоматов по людям.

Пострадали более 140 человек, в том числе несовершеннолетний. Госпитализация потребовалась 65 раненым, девять находятся в тяжёлом состоянии. В здании прогремел взрыв, начался пожар. В областном управлении МЧС России сообщили, что пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.