Варшава, 23 марта, 2024, 00:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил в своём микроблоге о том, что польские силовые ведомства постоянно информируют его об обстоятельствах теракта в «Крокус Сити Холле».

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Туск

«Руководители министерства обороны, министерства внутренних дел и координаторы специальных служб постоянно информируют меня об обстоятельствах теракта в Москве и возможных последствиях для ситуации в регионе и безопасности страны», — написал он.

При этом глава польского правительства не выразил соболезнований России в связи с трагедией.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в здание «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске ворвалась группа вооружённых людей в камуфляже, которые открыли стрельбу по окружающим.

Также начался пожар, который охватил площадь 12,9 тыс. кв. метров, и обрушилась кровля здания. На место случившегося направились более 50 автомобилей скорой помощи.

О произошедшем доложили президенту России Владимиру Путину. Он дал все необходимые распоряжения. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.