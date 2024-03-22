Москва, 23 марта, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Некоторые Telegram-каналы записали в список погибших 26-летнего Никиту Мигура, который был зрителем концерта в «Крокус Сити Холле». На странице молодого человека во «ВКонтакте» появились десятки комментариев «Царство небесное» и «скорбим». Оказалось, что Никита жив и находится в больнице, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом ИА Регнум рассказала сестра Никиты Мария.

Соцсети

Мария Мигур сообщила, что жизни её брата ничего не угрожает.

«Он не погиб. С ним все хорошо, ему оказывают медицинскую помощь», — сообщила Мария.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько людей ворвались в здание торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. ФСБ сообщила, что, по предварительным данным, погибли 40 человек, пострадали 100. Более 20 человек были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».