Красногорск, 22 марта, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Лондон осуждает теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявило 22 марта посольство Великобритании в Москве.

Известия/Эдуард Корниенко

«Мы осуждаем теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Это ужасная трагедия. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким пострадавших и погибших от сегодняшних событий», — сказано в сообщении в Telegram-канале посольства.

Посольство США в Москве в свою очередь в связи с терактом выразило соболезнования народу России.

«Посольство США в Москве шокировано сообщениями о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в Москве. Мы выражаем искренние соболезнования российскому народу в связи с гибелью людей и ранениями, полученными в результате сегодняшнего теракта», — сказано в заявлении в Telegram-канале посольства.

Также дипломаты призвали американских граждан, находящихся в Москве, избегать посещения района, где был совершён теракт, следовать инструкциям служб безопасности и следить за новостями.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько людей ворвались в здание торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. ФСБ сообщила, что, по предварительным данным, погибли 40 человек, пострадали 100. Более 20 человек были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

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В здании прогремел взрыв, начался пожар. В областном управлении МЧС России сообщили, что пожару присвоили повышенный ранг сложности. Площадь пожара составила до 3 тыс. квадратных метров, началось частичное обрушение кровли. МЧС заявило о наращивании группировки, задействованной на тушении пожара.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала мировое сообщество осудить нападение. Представители ряда стран, включая Германию, а также ЕС, выступили с заявлениями об осуждении теракта.

Ранее, 8 марта, посольства США и Великобритании на официальных страницах призвали своих граждан воздержаться от посещения массовых мероприятий в Москве, в том числе концертов, в связи с угрозой терактов.

После теракта в «Крокус Сити Холле» в администрации США заявили, что Вашингтон не располагал информацией о подготовке этой атаки и что Белый дом не видит признаков причастности к теракту Украины или украинцев.

Захарова, комментируя эти заявления Вашингтона, призвала США передать российской стороне всю информацию об этом нападении, если они располагают такими данными, а в противном случае не раздавать никому «индульгенции».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что террористы понимают только ответный террор, и указал, что если преступление в Подмосковье совершили террористы киевского режима, они должны быть найдены и уничтожены, включая официальных лиц этого государства.