Москва, 22 марта, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Сергей Светлаков был среди зрителей в момент теракта в Крокусе. Он тоже приехал на концерт группы «Пикник». Артисту удалось спастись. Он рассказал об этом в соцсетях.

Известия/Павел Волков

«Мы живы. Всем здоровья. Соболезнования всем, кто пострадал, это был ужас», — написал артист.

Соцсети

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Красногорске началась стрельба, а затем, по некоторым данным, произошёл взрыв. Начался пожар. Его локализовали на площади 12 900 кв. м. Произошло обрушение кровли. По данным ИА Регнум, несколько вооружённых человек ворвались в здание с автоматами и открыли огонь.

Погибли не менее 40 человек, пострадали более 140 — сообщили источники.

СК возбудил дело о теракте. Соболезнования выразили Словакия, Сербия, Турция, Италия и другие государства.