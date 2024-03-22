Москва, 22 марта, 2024, 23:48 — ИА Регнум. На объектах транспорта продолжает действовать максимальный (третий) уровень безопасности, сообщили в Минтрансе.

Известия/Дмитрий Коротаев

Транспортные организации усилили взаимодействие с правоохранительными органами, указали в ведомстве.

«В связи с предпринимаемыми дополнительными мерами просим пассажиров заранее прибывать на вокзалы и в аэропорты, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий», — заявили в Минтрансе.

Ранее об усилении мер сообщили в РЖД и московских аэропортах. При этом Дептранс Москвы отметил, что ближайшая к «Крокус Сити Холлу» станция метро «Мякинино» работает штатно.

Стрельба произошла вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник», в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. После этого, по данным источника ИА Регнум, произошёл взрыв. В здании начался пожар. По последним данным источника ИА Регнум, погибли 40 человек, более 140 пострадали.