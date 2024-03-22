Белгород, 22 марта, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Минобороны известило о новой попытке киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территориях Белгородской и Воронежской областей. По данным оборонного ведомства, около 23:00 22 марта дежурными средствами ПВО сбиты три дрона, два из которых обнаружены под Воронежем и один — под Белгородом.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков известил, что над Белгородом и Белгородским районом отечественная система противовоздушной обороны сбила 17 воздушных целей на подлете к столице региона.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — уточнял глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгороде и Белгородской районе утром 22 марта объявили ракетную опасность. Губернатор Гладков ранее рассказал о гибели женщины в результате удара ВСУ по Белгороду. По данным главы региона, повреждения получили несколько зданий — три объекта здравоохранения и ряд жилых домов.

В подмосковном Красногорске перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Красногорске началась стрельба, а затем произошёл взрыв. По данным ИА Регнум, несколько вооружённых человек ворвались в здание с автоматами и открыли огонь.

Как сообщил редакции источник, в результате теракта погибли 25 человек, ещё 45 пострадали. Позднее Telegram-канал «112» сообщил, что число пострадавших выросло до 130 человек.