Москва, 22 марта, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале выразила удивление в связи с заявлением офиса Генсека ООН о теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Ранее офис главы всемирной организации заявил, что опечален сообщениями о стрельбе в Подмосковье.

В ответ Захарова задалась вопросом по поводу того, как офис Генсека прокомментировал случившееся.

«Опечален? Стрельбе? Это драка в тире, что ли?» — задалась вопросом официальный представитель МИД.

Захарова отметила, что то, что произошло в Красногорске, вызывает ужас, шок, оторопь, осуждение гнев и сострадание.

«В прямом эфире люди из последних сил передают кадры чудовищного кровавого теракта, который вызывает не «печаль», а ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле», где должен был пройти концерт группы «Пикник», раздалась стрельба. Огонь из открыли неопознанные люди, которые с автоматами ворвались в здание.

На месте работают ОМОН и СОБР. К месту произошедшего направились более 50 автомобилей скорой помощи.

Кроме того, в «Крокус Сити Холле» вспыхнул пожар и произошло обрушение кровли. СК России возбудил уголовное дело о теракте. По данным ФСБ РФ, в результате случившегося погибли 40 человек и более 100 пострадали.

Также появились первые списки пострадавших в результате теракта. Среди них числится ребёнок 12 лет.