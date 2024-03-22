Вучич заявил, что США обладали информацией о подготовке терактов в России
Белград, 22 марта, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 22 марта заявил, что США и Великобритания могли иметь информацию о готовившихся в России терактах, так как предупреждали своих граждан, находящихся в России, чтобы они не посещали места массового скопления людей.
«7 марта американское посольство призвало своих граждан не посещать ТЦ. Потом это же сделали британцы. Значит, их спецслужбы перехватили определённые переговоры, получили информацию и знали, что что-то произойдёт», — заявил Вучич в эфире телеканала Prva.
Посольство США в России сообщало, что в Москве возможны террористические атаки 8–9 марта. МИД Великобритании в те дни также информировал граждан.
«Посольство отслеживает сообщения, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты, и гражданам США рекомендовано избегать больших толп в течение следующих 48 часов», — говорилось в сообщении.
Сообщение публиковалось только на английском языке. Госдеп повысил уровень опасности для своих граждан в РФ до максимального четвёртого.
Как сообщало ИА Регнум, перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта раздалась стрельба. Огонь из огнестрельного оружия открыли неопознанные люди в камуфляже и масках. По данным ФСБ, в результате стрельбы 40 человек погибли и более 100 пострадали.
Более 50 бригад скорой помощи направили к «Крокусу». По данным источника ИА Регнум, в концертном зале идёт перестрелка между силовиками и боевиками, открывшими огонь. На месте работают ОМОН и СОБР.
Позднее появились первые списки пострадавших в результате стрельбы. В отдельных случаях отмечались конкретные ранения — женщина и мужчина получили ранения в ногу и спину. В списке также значится ребёнок 12 лет.
Бывший сотрудник ООО «ЧОП «КРОКУС ПРОФИ», обеспечивающего охрану «Крокуса», рассказал ИА Регнум, что на территории концертного зала были не только охранники с дубинками и электрошокерами, но и вооруженная охрана — подразделения ГБР. Собеседник отметил, что не знает, почему они не сработали в нужный момент.
Президенту России Владимиру Путину доложили о трагическом теракте. Глава государства дал все необходимые распоряжения, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.