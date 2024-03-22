Белград, 22 марта, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 22 марта заявил, что США и Великобритания могли иметь информацию о готовившихся в России терактах, так как предупреждали своих граждан, находящихся в России, чтобы они не посещали места массового скопления людей.

Известия /Эдуард Корниенко

«7 марта американское посольство призвало своих граждан не посещать ТЦ. Потом это же сделали британцы. Значит, их спецслужбы перехватили определённые переговоры, получили информацию и знали, что что-то произойдёт», — заявил Вучич в эфире телеканала Prva.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3876168" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Посольство США в России сообщало, что в Москве возможны террористические атаки 8–9 марта. МИД Великобритании в те дни также информировал граждан.

«Посольство отслеживает сообщения, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты, и гражданам США рекомендовано избегать больших толп в течение следующих 48 часов», — говорилось в сообщении.

Сообщение публиковалось только на английском языке. Госдеп повысил уровень опасности для своих граждан в РФ до максимального четвёртого.

Как сообщало ИА Регнум, перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта раздалась стрельба. Огонь из огнестрельного оружия открыли неопознанные люди в камуфляже и масках. По данным ФСБ, в результате стрельбы 40 человек погибли и более 100 пострадали.

Более 50 бригад скорой помощи направили к «Крокусу». По данным источника ИА Регнум, в концертном зале идёт перестрелка между силовиками и боевиками, открывшими огонь. На месте работают ОМОН и СОБР.

Позднее появились первые списки пострадавших в результате стрельбы. В отдельных случаях отмечались конкретные ранения — женщина и мужчина получили ранения в ногу и спину. В списке также значится ребёнок 12 лет.

Бывший сотрудник ООО «ЧОП «КРОКУС ПРОФИ», обеспечивающего охрану «Крокуса», рассказал ИА Регнум, что на территории концертного зала были не только охранники с дубинками и электрошокерами, но и вооруженная охрана — подразделения ГБР. Собеседник отметил, что не знает, почему они не сработали в нужный момент.

Президенту России Владимиру Путину доложили о трагическом теракте. Глава государства дал все необходимые распоряжения, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.