Москва, 22 марта, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Служба «Яндекс. Такси» сделала бесплатными все поездки из района подмосковного «Крокус Сити Холла».

Известия/Павел Бедняков

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«За оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернёт деньги в полном объеме в течение следующих двух дней», — сообщил департамент транспорта Москвы.

В ведомстве добавили, что сервис ввёл повышенный коэффициент на услуги только в первые минуты после стрельбы, но в ходе работы вместе со столичным правительством были приняты меры по их снижению.

Как сообщало ИА Регнум, после теракта в «Крокус Сити Холле» цены на поездку по Москве у «Яндекс. Такси» выросли в два-три раза. Стоимость 40-минутной длительной поездки могла превышать 3 тыс. рублей.

К центру после теракта прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он сообщил, что госпитализировали более 20 человек, из них четверо находятся в тяжёлом состоянии.

В «Крокус Сити Холл» после стрельбы вспыхнул сильный пожар. К его тушению привлекли 320 человек и более 130 единиц техники. В том числе в тушении участвуют вертолёты.