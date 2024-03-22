Москва, 22 марта, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Спецподразделения Росгвардии ведут поиск нападавших на территории «Крокус Сити Холла» и проводят эвакуацию людей из здания. Об этом ведомство сообщило 22 марта.

Известия/Эдуард Корниенко

«Спецподразделения работают на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Ведётся поиск преступников и эвакуация граждан из здания», — заявили в пресс-службе Росгвардии.

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Как сообщало ИА Регнум, перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта раздалась стрельба. Огонь из огнестрельного оружия открыли неопознанные люди в камуфляже и масках. По данным ФСБ, в результате стрельбы 40 человек погибли и более 100 пострадали.

Более 50 бригад скорой помощи направили к «Крокусу». По данным источника ИА Регнум, в концертном зале идёт перестрелка между силовиками и боевиками, открывшими огонь. На месте работают ОМОН и СОБР.

Позднее появились первые списки пострадавших в результате стрельбы. В отдельных случаях отмечались конкретные ранения — женщина и мужчина получили ранения в ногу и спину. В списке также значится ребёнок 12 лет.

Бывший сотрудник ООО «ЧОП КРОКУС ПРОФИ», обеспечивающего охрану «Крокуса», рассказал ИА Регнум, что на территории концертного зала были не только охранники с дубинками и электрошокерами, но и вооруженная охрана — подразделения ГБР. Собеседник отметил, что не знает, почему они не сработали в нужный момент.

Президенту России Владимиру Путину доложили о трагическом теракте. Глава государства дал все необходимые распоряжения, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.