Москва, 22 марта, 2024, 22:58 — ИА Регнум. Бывший сотрудник ООО «ЧОП «КРОКУС ПРОФИ», которое обеспечивает охрану «Крокус Сити Холла», рассказал ИА Регнум, что на территории концертного зала были не только охранники с дубинками и электрошокерами, но и вооруженная охрана — подразделения ГБР.

Сергей Бобылев / РИА Новости

«Охрана «Крокуса» не предусматривает огнестрельного оружия. Им разрешены только дубинки и электрошокеры. Но на территории также есть ГБР, который тоже относится к ЧОП «КРОКУС ПРОФИ». Вот у них уже есть огнестрельное оружие. Почему эта группа не сработала, не знаю», — рассказал собеседник.

Дозвониться до учредителя и директора не удалось.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным ФСБ, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, пострадали более 100 человек.

Стрельба раздалась в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник». По данным ИА Регнум, несколько вооружённых человек ворвались в здание с автоматами и открыли стрельбу. В здании начался пожар, произошло обрушение кровли. Пожару присвоен третий ранг сложности.

На место инцидента выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Более 50 бригад скорой помощи направили к «Крокус Сити Холлу».

На месте работают ОМОН и СОБР, в здании продолжают оставаться заблокированными люди. Автомобиль, на котором, вероятно, приехали злоумышленники, открывшие стрельбу по людям в «Крокусе», обнаружили на парковке.