Тверь, 22 марта, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с трагедией в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Дарья Антонова ИА REGNUM Зажжение свечей в память о жертвах терактов

«Нет никаких сомнений, что виновные в бесчеловечном преступлении будут найдены и понесут наказание, — заявил Руденя. — Тверская область готова оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий теракта».

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, состоялось рабочее совещание с силовыми ведомствами по обеспечению безопасности на территории Верхневолжья.

По решению губернатора Игоря Рудени с 22:00 22 марта Тверская область отменяет все культурные, спортивные, развлекательные и другие массовые мероприятия на предстоящие выходные дни.

Напомним, как ранее сообщало ИА Регнум, сегодня вечером неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», здание загорелось. По предварительным данным, 40 человек погибли, более 100 пострадали.