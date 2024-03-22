Появилось видео первых минут после стрельбы в «Крокус Сити Холле»
Красногорск, 22 марта, 2024, 22:42 — ИА Регнум. Видеозапись первых минут стрельбы, которая произошла в подмосковном Красногорске, появилась в Сети.
Кадр из видео
На кадрах видно, как люди в панике бегут по мосту. Видео опубликовал Telegram-канал «112».
22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорск произошла стрельба. По информации ИА Регнум, в здание ворвались несколько человек с автоматами, которые устроили стрельбу.
После произошедшего в «Крокус Сити Холле» начался пожар, который охватил площадь в 3 тыс. кв. метров. Также в здании произошло обрушение кровли. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
По последним данным, которые представила ФСБ России, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек и еще более 100 пострадали.