Москва, 22 марта, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Бригады спасателей зашли внутрь полыхающего после взрыва «Крокус Сити Холла». Об этом стало известно 22 марта.

Известия/Эдуард Корниенко

«Под завалами может быть большое количество людей», — говорится в сообщении Telegram-канала «112».

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Как сообщало ИА Регнум, перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта раздалась стрельба. Огонь из огнестрельного оружия открыли неопознанные люди в камуфляже и масках. По данным источника ИА Регнум, погибли 25 человек, число пострадавших, как сообщил Telegram-канал «112», выросло до 130 человек.

Позднее стало известно, что часть посетителей «Крокус Сити Холла» заблокирована на втором этаже из-за возникшего в процессе стрельбы и взрыва пожара. На место инцидента выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Более 50 бригад скорой помощи направили к «Крокус Сити Холлу». По данным источника ИА Регнум, в концертном зале идёт перестрелка между силовиками и боевиками, открывшими огонь. На месте работают ОМОН и СОБР, в здании продолжают оставаться заблокированными люди.

Автомобиль, на котором, вероятно, приехали злоумышленники, открывшие стрельбу по людям в «Крокусе», обнаружили на парковке. Практически в то же время силовики задержали на его территории мужчину.