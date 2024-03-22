Москва, 22 марта, 2024, 22:32 — ИА Регнум. Оцепление вокруг «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, где произошёл теракт, расширяется, окружающих попросили отойти дальше от места атаки. Об этом пишет ТАСС.

Известия /Эдуард Корниенко

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, где должен был состояться концерт группы «Пикник», произошла стрельба. По информации ИА Регнум, в здание ворвались несколько человек, вооружённых автоматами, которые начали стрелять.

В здании «Крокус Сити Холла» вспыхнул пожар, которому присвоили третий ранг сложности. Кроме того, обрушилась кровля.

На место произошедшего прибыли более 50 карет скорой помощи, а также экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. В помощь Красногорску направили дополнительные силы. Власти организовали оперативный штаб.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.