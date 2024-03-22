Москва, 22 марта, 2024, 22:25 — ИА Регнум. В «Крокус Сити Холле», где в результате теракта вспыхнул пожар, началось обрушение кровли. Об этом стало известно в пятницу вечером, 22 марта.

Максим Блинов /РИА Новости

На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, видно, что часть кровли, охваченная огнём, начала обрушаться, а из окон здания вырывается пламя.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» в Московской области раздалась вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник». По информации источника ИА Регнум, в результате теракта погибли 25 человек, ещё 45 пострадали. Кроме того, в зале прогремел взрыв, начался пожар, из-за чего часть посетителей оказались заблокированы на втором этаже здания.

В областном управлении МЧС России сообщили, что пожару в «Крокус Сити Холле» присвоили повышенный ранг сложности. Как сообщили в оперативных службах, площадь пожара может составлять до трёх тысяч квадратных метров.