Красногорск, 22 марта, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Автомобиль, на котором, по всей вероятности, приехали злоумышленники, открывшие стрельбу по людям в «Крокус Сити Холле», обнаружен на парковке. Об этом 22 марта сообщает Telegram-канал «112».

Максим Блинов /РИА Новости

Уточняется, что автомобиль, предположительно, может быть заминирован. Его оцепили сотрудники оперативных служб.

Ранее ИА Регнум сообщало, что стрельба раздалась вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». По данным Генпрокуратуры РФ, в здание подмосковного торгово-развлекательного центра ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. На место инцидента выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В оперативных службах сообщили, что, по предварительным данным, людей, открывших стрельбу в «Крокус Сити Холле», было от двух до пяти.

Как сообщил источник ИА Регнум, в результате теракта погибли 25 человек, ещё 45 пострадали. Кроме того, в зале вспыхнул пожар, в результате часть посетителей оказалась заблокирована на втором этаже из-за вспыхнувшего пожара, площадь которого составила до 3 тыс. квадратных метров.