Москва, 22 марта, 2024, 22:18 — ИА Регнум. Службы такси в Москве после того, как в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошла стрельба, подняли цены в два-три раза.

Известия/ Павел Волков

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В приложении «Яндекс. Такси» индикатор спроса отмечен красным. Сообщается, что количество заказов выросло в несколько раз. Цена на длительные поездки длительностью 40 минут может составлять до 3,2 тыс. рублей в тарифе «эконом».

Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский после теракта в подмосковном центре усилили меры безопасности. Пассажиров попросили заранее прибывать на рейсы.

Как сообщила Генпрокуратура России, в «Крокус Сити Холл» ворвались несколько человек, одетых в камуфляж, и начали стрельбу. Число нападавших уточняется. Также ведомство устанавливает число пострадавших, на место ЧП выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в выходные отменяются все массовые мероприятия.