Красногорск, 22 марта, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Первые пострадавшие в результате ЧП в «Крокус Сити Холле» поступили в медицинские учреждения. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба Минздрава.

Сергей Бобылев /РИА Новости

Уточняется, что двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Информация о состоянии других пострадавших уточняется.

Оказание медицинской помощи пострадавшим в «Крокус Сити Холле» взял на личный контроль глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщил журналистам помощник министра.

Как уточнил помощник главы Минздрава, на месте происшествия возле «Крокус Сити Холла» работают более 50 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф.

В пресс-службе Минздрава Московской области уточнили, что к месту событий отправили более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что стрельба в «Крокус Сити Холле» раздалась вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник». В зале раздался взрыв и начался пожар. Позднее стало известно, что огонь из огнестрельного оружия открыли неопознанные люди в камуфляже и масках.

Позже стало известно, что часть посетителей «Крокус Сити Холла» заблокирована на втором этаже из-за возникшего в процессе стрельбы и взрыва пожара. На место инцидента выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По данным Telegram-канала «112», число пострадавших при стрельбе в «Крокус Сити Холл» выросло до 130 человек. По информации журналистов, в горящем здании остаётся много людей, которые не могут выйти и просят помощи. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова назвала ЧП терактом.