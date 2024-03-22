Музыкант группы «Пикник» рассказал о стрельбе в «Крокусе»
Музыкант группы «Пикник»: «Мы были у сцены, когда услышали выстрелы»
Москва, 22 марта, 2024, 21:59 — ИА Регнум. Музыкант группы «Пикник», перед концертом которой в «Крокус Сити Хилле» произошла стрельба, рассказал, что артисты даже сначала не поняли, что происходит.
По его словам, коллектив решил, что «не те спецэффекты сработали».
«Всё произошло перед концертом. Мы пошли проверять, но нас остановили. Мы забаррикадировались в гримёрке на какое-то время, а потом нас вывели. Мы были у сцены и слышали выстрелы», — цитирует его Telegram-канал «112».
Как рассказал журналистам представитель группы, артисты были эвакуированы и не пострадали.
Стрельба и последующий взрыв произошли в «Крокус Сити Холле» в Красногорске 22 марта, перед концертом группы «Пикник». По данным ИА Регнум, несколько вооружённых человек ворвались в здание с автоматами и открыли стрельбу. По разным не официальным данным, погибли от 25 человек до 40. Пострадали до 130. В здании также начался пожар, произошло обрушение кровли. На место прибыли экстренные службы, силовики и скорая помощь. Москва направила дополнительные силы в помощь Красногорску. Организован оперативный штаб. Как указали в ФСБ, предпринимаются все меры в связи с ЧП.