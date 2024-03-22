Москва, 22 марта, 2024, 21:59 — ИА Регнум. Музыкант группы «Пикник», перед концертом которой в «Крокус Сити Хилле» произошла стрельба, рассказал, что артисты даже сначала не поняли, что происходит.

Максим Блинов/РИА Новости

По его словам, коллектив решил, что «не те спецэффекты сработали».

«Всё произошло перед концертом. Мы пошли проверять, но нас остановили. Мы забаррикадировались в гримёрке на какое-то время, а потом нас вывели. Мы были у сцены и слышали выстрелы», — цитирует его Telegram-канал «112».

Как рассказал журналистам представитель группы, артисты были эвакуированы и не пострадали.

Стрельба и последующий взрыв произошли в «Крокус Сити Холле» в Красногорске 22 марта, перед концертом группы «Пикник». По данным ИА Регнум, несколько вооружённых человек ворвались в здание с автоматами и открыли стрельбу. По разным не официальным данным, погибли от 25 человек до 40. Пострадали до 130. В здании также начался пожар, произошло обрушение кровли. На место прибыли экстренные службы, силовики и скорая помощь. Москва направила дополнительные силы в помощь Красногорску. Организован оперативный штаб. Как указали в ФСБ, предпринимаются все меры в связи с ЧП.