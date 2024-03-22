Москва, 22 марта, 2024, 21:42 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене всех массовых мероприятий в столице в выходные.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Вечером 22 марта неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник». По нашим данным, погибли не менее 25 человек и пострадали порядка 50. Источники СМИ сообщают о 130 пострадавших.

После стрельбы произошёл взрыв. Здание «Крокуса» охвачено огнём, произошло обрушение кровли. Пожару присвоен наивысший ранг сложности. По словам собеседника ИА Регнум, силовики ведут бой с нападавшими.

В ФСБ сообщили, что предпринимаются все необходимые меры в связи со случившимся. На место прибыли спасатели и медики, эвакуировано более 100 человек. МИД России назвал трагедию чудовищной и призвал мировое сообщество категорически осудить нападение.