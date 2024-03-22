Москва, 22 марта, 2024, 21:41 — ИА Регнум. Концертный директор группы «Пикник», перед началом выступления которой в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба, Юрий Чернышевский сообщил, что артисты не пострадали.

«Пикник»

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«Мы эвакуировались, в безопасности. Слышали хлопки, скорее всего, это были выстрелы. Публика только собралась, думаю, это была случайность, что именно перед нашим концертом», — заявил он Telegram-каналу SHOT.

Как передавало ИА Регнум, перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта раздалась стрельба. Огонь из огнестрельного оружия открыли неопознанные люди в камуфляже и масках. По данным источника ИА Регнум, погибли 25 человек, число пострадавших, как сообщил Telegram-канал «112», выросло до 130 человек.

Позднее стало известно, что часть посетителей «Крокус Сити Холла» заблокирована на втором этаже из-за возникшего в процессе стрельбы и взрыва пожара. На место инцидента выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Более 50 бригад скорой помощи направили к «Крокус Сити Холлу». По данным источника ИА Регнум, в концертном зале идёт перестрелка между силовиками и боевиками, открывшими огонь. На месте работают ОМОН и СОБР, в здании продолжают оставаться заблокированными люди.

Возникшему в результате теракта пожару присвоили повышенный ранг сложности. Площадь возгорания может составлять до трёх тысяч квадратных метров. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене всех массовых мероприятий в столице на выходных.