Красногорск, 22 марта, 2024, 21:36 — ИА Регнум. Кадры с места происшествия в подмосковном «Крокус Сити Холле» назвали «ужасающими» власти Соединённых Штатов. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба Белого дома.

Владимир Гердо/ТАСС

«США в курсе сообщений о стрельбе, считают кадры с места происшествия ужасающими», — сказано в сообщении.

Стрельба в «Крокус Сити Холл» началась вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник». По данным ИА Регнум в результате стрельбы погибли как минимум 25 человек, ещё 45 пострадали. По данным оперативных служб, по людям стреляла вооружённая группа, в составе которой было от двух до пяти человек.

На место ЧП выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Власти Красногорска направили на место происшествия все силы и средства, создан оперативный штаб.

В «Крокус Сити Холле» начался пожар, ему присвоен повышенный ранг сложности.

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился оказать необходимую помощь всем пострадавшим в ходе стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл».